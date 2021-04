Il ritratto di Milva: la donna e l'artista erano una cosa sola, unite dalla passione (Di domenica 25 aprile 2021) La donna Milva e l artista Milva hanno sempre vissuto intensamente. In qualche momento divennero un po una cosa sola. Nel 1980 Enzo Jannacci cuce per lei l album La Rossa e soprattutto il brano ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 25 aprile 2021) Lae lhanno sempre vissuto intensamente. In qualche momento divennero un po una. Nel 1980 Enzo Jannacci cuce per lei l album La Rossa e soprattutto il brano ...

