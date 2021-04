Ginnastica | Europei 2021 | Carlo Macchini per la fiondata cosmica! Bistecca vuole cucinare la medaglia alla sbarra

Leggi su oasport

(Di domenica 25 aprile 2021)non si è mai nascosto e non lo farà di sicuro oggi pomeriggio quando, intorno alle ore 15.00, sarà chiamato a salire sull’amataper disputare la Finale di Specialità aglidiartistica. Il marchigiano si è presentato a Basilea con l’obiettivo di lottare per la conquista di unae ha tutte le carte in regola per riuscire nel suo intento. Stiamo indubbiamente parlando di uno dei migliori interpreti al mondo, cresciuto esponenzialmente negli ultimi due anni e ora davvero pronto per la grande esplosione a livello internazionale. Dopo il quarto posto ottenuto agli2019, c’è tutta la voglia di salire qualche gradino, anche perché il 24enne è adesso più convinto e sicuro dei propri mezzi. Il ...