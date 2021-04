Ginnastica artistica | Europei Basilea 2021 | medaglia di bronzo per Ferrari | 4° Macchini

Advertising

Coninews : ?? STRE-PI-TO-SO ?? Da Basilea arriva la prima medaglia per la ginnastica artistica azzurra! Nicola #Bartolini è BRO… - ItaliaTeam_it : ECCOLOOOOOOOOOOOO! ?? Salvatore Maresca BRONZO agli anelli! ?? RT per la seconda medaglia #ItaliaTeam agli Europei… - Eurosport_IT : VANESSA FERRARI, SEI FANTASTICA ?????? A trent'anni e col covid alle spalle, la farfalla di Orzinuovi conquista il br… - francesco_r93 : RT @rtl1025: ?? #VanessaFerrari dopo il bronzo agli #Europei di ginnastica artistica sulle note di #BellaCiao. 'Speriamo di poterci liberare… - LaMadreBadessa : RT @Eurosport_IT: VANESSA FERRARI, SEI FANTASTICA ?????? A trent'anni e col covid alle spalle, la farfalla di Orzinuovi conquista il bronzo n… -

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica artistica

Queste le parole di Vanessa Ferrari dopo la medaglia di bronzo ottenuta nel corpo libero agli Europei di Basilea 2021 di. La Cannibale di Orzinuovi continua a stupire a dispetto ...Europei, Giorgia Villa a un decimo dal bronzo alle parallele 21 ORE FA segueEuropei, Maresca bronzo agli anelli: 2ª medaglia per l Italia UN GIORNO FA ...E dire che oggi non è stata perfetta… CHE BRONZO DI LUSSO! Vanessa Ferrari è la ginnastica artistica alle nostre latitudini, non tradisce MAI! 14.47 BRONZOOOOOOOOOOOOOOOOOO! VANESSA ...L’Italia conquista un’altra medaglia nell’ultima giornata degli Europei di Basilea 2021 di ginnastica artistica. Vanessa Ferrari conquista infatti una meravigliosa medaglia di bronzo al corpo libero.