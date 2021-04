Formazioni ufficiali Cagliari Roma | le scelte degli allenatori

(Di domenica 25 aprile 2021) Ledimatch valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Smalling, Fazio; Santon, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral. A disposizione: Farelli, Fuzato, Karsdorp, Jesus, Reynolds, Kumbulla, Spinazzola, Cristante, Veretout, Mkhitaryan, Pastore, El Shaarawy, Dzeko. Allenatore Fonseca.(3-4-2-1): Vicario; Godin; Ceppitelli, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro; Pavoletti, Simeone. A disposizione: Aresti, ...

Inter - Verona INTER (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. Conte VERONA (3 - 4 - 2 - 1): Silvestri; ...FIORENTINA - JUVENTUS FIORENTINA (3 - 5 - 2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Vlahovic, Ribery. All. Iachini JUVENTUS (3 - 4 ...Queste le scelte di Leonardo Semplici e Paulo Fonseca per l’imminente match alla Sardegna Arena: le formazioni ufficiali di Cagliari-Roma ...Verso la titolarità Smalling e El Shaarawy. Mediana affidata a Villar e Diawara, al rientro dopo la squalifica. Reynolds dal 1', Mayoral guida l'attacco ...