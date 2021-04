Daydreamer, trame dal 26 al 30 aprile 2021: Can perde la memoria (Di domenica 25 aprile 2021) Anticipazioni Daydreamer dal 26 al 30 aprile 2021 con un colpo di scena che cambierà per sempre la vita dei due fidanzati Sanem e Can. Can perde la memoria Le nuove puntate Daydreamer ci portano verso una nuova consapevolezza di come solo un secondo possa cambiare la vita di ogni persona. Dopo il terribile incidente di Sanem e Can, tutti erano convinti che l'uomo non fosse sopravvissuto all'impatto. Sanem ha riportato solo qualche graffio e tutta la famiglia è disperata nel vedere il fotografo intubato e in coma. Finalmente Can si sveglia ma non riconosce più Sanem perché ha perso la memoria ricordando la sua vita sino a due anni prima ovvero quando ancora non la conosceva. Nelle nuove puntate Daydreamer dal 26 al 30 aprile ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 25 aprile 2021) Anticipazionidal 26 al 30con un colpo di scena che cambierà per sempre la vita dei due fidanzati Sanem e Can. CanlaLe nuove puntateci portano verso una nuova consapevolezza di come solo un secondo possa cambiare la vita di ogni persona. Dopo il terribile incidente di Sanem e Can, tutti erano convinti che l'uomo non fosse sopravvissuto all'impatto. Sanem ha riportato solo qualche graffio e tutta la famiglia è disperata nel vedere il fotografo intubato e in coma. Finalmente Can si sveglia ma non riconosce più Sanem perché ha perso laricordando la sua vita sino a due anni prima ovvero quando ancora non la conosceva. Nelle nuove puntatedal 26 al 30...

