Covid: Speranza, 'se ci saranno condizioni passi avanti su coprifuoco' (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Domani facciamo un primo passo. Monitoriamo settimana per settimana, se ci saranno le condizioni, io sarò il più felice di tutti a fare ancora dei passi avanti sul coprifuoco come su ogni altra misura, perché il nostro obiettivo è far ritornare la vita che avevamo prima di questo Covid , però si può fare quando ci sono le condizioni e i passi vanno fatti con prudenza, con cautela, altrimenti rischiamo di tornare indietro. Questo è lo spirito che ci anima e l'evidenza scientifica sarà sempre quella che ci guiderà nelle scelte che compiremo". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di 'Domenica in'. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Domani facciamo un primo passo. Monitoriamo settimana per settimana, se cile, io sarò il più felice di tutti a fare ancora deisulcome su ogni altra misura, perché il nostro obiettivo è far ritornare la vita che avevamo prima di questo, però si può fare quando ci sono lee ivanno fatti con prudenza, con cautela, altrimenti rischiamo di tornare indietro. Questo è lo spirito che ci anima e l'evidenza scientifica sarà sempre quella che ci guiderà nelle scelte che compiremo". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto, ospite di 'Domenica in'.

