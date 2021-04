Covid | 13 158 nuovi casi in 24 ore e 217 decessi

(Di domenica 25 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 13.158 idi Coronavirus in Italia (ieri 13.817) a fronte di 239.482 tamponi effettuati su un totale di 57.126.017 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 217 i(ieri 322), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 119.238. Con quelli di oggi diventano 3.962.674 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 461.212 (-236), 437.688 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 20.971 di cui 2.862 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 3.382.224 con un incremento di 13.176 unità nelle ultime 24 ore.La regione con il maggior numero dinelle ...

Un lento, ma confortante rallentamento della curva epidemiologica è quello che emerge dal bollettino giornaliero del Ministero della Salute sul19. I nuovi casi registrati cono stati 13., a fronte di 239.482 tamponi. Il tasso di positività sale però al 5,49%. 2.862 in terapia intensiva ( - 32), 114 nuovi ingressi Rispetto a ieri sono ...Sono 13.i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore , secondo i dati del ministero ... Sono 2.862 i pazienti ricoveri in terapia intensiva perin Italia, in calo di 32 ...I nuovi positivi al coronavirus in Italia sono 13.158. Lo riporta il bollettino del Ministero della Salute del 25 aprile 2021. Ieri il numero era di 13.817. Complessivamente sono stati infettati ...(ANSA) - ROMA, 25 APR - 13.158 nuovi casi e 217 vittime nelle ultime 24 ore in Italia. Il bollettino quotidiano del ministero della Salute conferma il lento rallentamento della curva epidemiologica an ...