Benevento-Udinese streaming | i campani cercano punti

(Di domenica 25 aprile 2021)è il lunch match della 33esima giornata di Serie A, che vedrà sfidarsi due formazioni in cerca diper garantirsi la salvezza, non ancora matematica. Più difficile è certamente la posizione dei, che hanno frenato nel girone di ritorno; al momento, infatti, l’undici di Inzaghi è a paricon L'articolo

Advertising

DiMarzio : #SerieA | La carica dei tifosi giallorossi a pochi minuti dall'inizio di #BeneventoUdinese - 11contro11 : #Benevento-#Udinese, le formazioni ufficiali: ancora out Letizia #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - Mediagol : #Benevento-#Udinese, LIVE #SerieA 25/04/2021: segui la diretta - CioppaLeonardo : RT @DiMarzio: #SerieA | La carica dei tifosi giallorossi a pochi minuti dall'inizio di #BeneventoUdinese - TV7Benevento : BENEVENTO-UDINESE: LE FORMAZIONI UFFICIALI... -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Udinese

- Dopo aver ottenuto due soli punti nelle ultime quattro partite ildi Pippo Inzaghi va a caccia di punti salvezza nell'anticipo domenicale della 32esima ...di superare l'di ......campionati europei con grande attenzione a quello che succede in Italia a partire dalla Serie A con 5 incontri in programma a partire dalle ore 12.30 con il lunch match trama ...Benevento a caccia di punti salvezza contro l'Udinese che sembra aver già tirato i remi in barca. I friulani, infatti, sono reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite mentre ...BENEVENTO . Montipò; Caldirola, Lapadula, Viola (k), Dabo, Glik, Improta, Sau, Depaoli, Hetemaj, Barba. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Gaich, Insigne R., Di Serio, Schiattarella ...