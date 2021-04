Benevento-Udinese | le formazioni ufficiali

(Di domenica 25 aprile 2021) La domenica della Serie A parte come di consueto alle 12.30 con il lunch match. A sfidarsi al “Vigorito”. Per i sanniti in palio punti pesanti per la salvezza. Queste le(3-5-2): Montipò; Glik, Barba, Caldirola; Depaoli, Hetemaj, Viola, Dabo, Improta; Lapadula, Sau. All. Inzaghi(3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra, Okaka. All. Gotti Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo Il lunch match domenicale della 33esima è già una sfida importantissima per il proseguo del campionato e, in particolare, della lotta per non retrocedere. Ini padroni di casa allenati da Filippo Inzaghi sono incredibilmente precipitati a solo +3 dal Cagliari terzultimo in virtù delle ultime 4 partite senza vittorie. Non se la passa ...FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 5 - 2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Dabo, Improta; Sau, Lapadula. All. Inzaghi F.(3 - 5 - 1 - 1) : Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De ...Tra pochi minuti ci sarà Benevento-Udinese, gara valida per la giornata numero quattordici del girone di ritorno del campionato di serie A. I sanniti sfidano i friulani al “Vigorito”, desolatamente a ...Formazioni ufficiali Benevento-Udinese – Allo stadio Ciro Vigorito il Benevento di Inzaghi ospita l’Udinese di Gotti in quello che è il lunch match della 33^ giornata di Serie A. Una sfida che ...