Appalti | tecnologia | sicurezza nazionale Serve una “White List” di operatori sicuri

(Di domenica 25 aprile 2021) I termoscanner per il riconoscimento facciale agli ingressi di Palazzo Chigi prodotti e installati da Dahua Technology, società cinese inserita nella blackdegli Stati Uniti per i rischi alla. Le telecamere per la videosorveglianza di Hikvision, società anch’essa bandita dagli Stati Uniti, acquistate nel 2017 dal ministero della Giustizia per le sale intercettazioni di numerose Procure italiane. Huawei in partnership con Fastweb nella gara in corso per la rete in fibra di Rai Way. Sono solo gli ultimi casi a sollecitare una riflessione sulle regole seguite per la scelta del contraente nelle gare d’appalto. Ci si interroga in sostanza sulle procedure che hanno consentito l’affidamento di contratti relativi a forniture, sistemi e infrastrutture tecnologiche delicate, verificando se siano stati scrupolosamente ...