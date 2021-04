25 Aprile | la cerimonia ufficiale con il presidente Mattarella all’Altare della Patria | la corona d’alloro poi il passaggio delle Frecce Tricolori

Advertising

RaiNews : #Liberazione Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio all'Altare della Patria, nella cerimo… - WARNERMUSICIT : È ufficiale! ?? Laura Pausini canterà ‘Io Sì (Seen)’, dal film ‘The Life Ahead’, alla cerimonia degli Oscar a Los A… - ilfattovideo : 25 Aprile, la cerimonia ufficiale con il presidente Mattarella all’Altare della Patria: la corona d’alloro poi il p… - danieledv79 : RT @Corriere: 25 aprile, la cerimonia al Quirinale con Mattarella - ortonanotizie : Deposte corone d’alloro ai monumenti delle Vittime Civili , senza alcuna cerimonia a causa dell’emergenza sanitaria -

Ultime Notizie dalla rete : Aprile cerimonia

Sky Tg24

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio all'Altare della Patria, nellaper il 25. Presenti anche il presidente del Consiglio Mario Draghi, il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Camera Roberto Fico, il ministro ...Per chiudere il "trittico" di celebrazioni sul 25, Draghi alle 12 partecipa al Quirinale allasolenne del 25: " Nell'onorare la memoria di chi lottò per la libertà, dobbiamo ...Montefiascone – 25 aprile, una corona d’alloro al monumento ai caduti ... nella via intitolata a Delio Ricci da parte della sezione locale dell’Anpi. Una cerimonia, quella di questa mattina, divisa in ...25 aprile, Mattarella all'altare della Patria e al quartiere Quadraro. Roma - Il capo dello stato nel luogo che fu teatro di un feroce rastrellamento: "Rinascita, unità, coesione guidarono nella ricos ...