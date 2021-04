25 Aprile a Monza, la cerimonia e il programma delle celebrazioni (Di domenica 25 aprile 2021) Anche quest'anno a causa della pandemia le celebrazioni per il 76esimo Anniversario della Liberazione si terranno in forma ridotta e contingentata nel rispetto delle misure di contenimento del ... Leggi su monzatoday (Di domenica 25 aprile 2021) Anche quest'anno a causa della pandemia leper il 76esimo Anniversario della Liberazione si terranno in forma ridotta e contingentata nel rispettomisure di contenimento del ...

Advertising

bistanca : RT @lotticarlotta: Jenide Russo, operaia, arrestata a 26 anni per colpa di una spia mentre trasporta in bicicletta nitroglicerina. Portata… - AndreaMarano11 : RT @lotticarlotta: Jenide Russo, operaia, arrestata a 26 anni per colpa di una spia mentre trasporta in bicicletta nitroglicerina. Portata… - MelanyHamilton_ : RT @lotticarlotta: Jenide Russo, operaia, arrestata a 26 anni per colpa di una spia mentre trasporta in bicicletta nitroglicerina. Portata… - art_areyou : RT @lotticarlotta: Jenide Russo, operaia, arrestata a 26 anni per colpa di una spia mentre trasporta in bicicletta nitroglicerina. Portata… - bvstiadiSatana : RT @lotticarlotta: Jenide Russo, operaia, arrestata a 26 anni per colpa di una spia mentre trasporta in bicicletta nitroglicerina. Portata… -