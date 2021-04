25 aprile, a Genova le targhe per i partigiani sono fatte dai profughi: “Nel nostro Paese non ci sono le ‘vostre’ libertà, amici in carcere o ammazzati” (Di domenica 25 aprile 2021) È stata inaugurata oggi nel centro storico di Genova a due passi dai Giardini Luzzati la targa in commemorazione dei ragazzi e delle ragazze del centro storico che durante l’avvento del fascismo prima e nei giorni della Liberazione poi cercarono di contrastare scendendo in strada il fascismo e l’occupazione nazifascista. Un’iniziativa, animata e seguita in diretta dal network di comunità “Goodmorning Genova”, che alla memoria del passato vuole aggiungere uno stimolo ad attualizzare il messaggio della Resistenza e dell’antifascismo. Come quelle deposte su tante altre delle targhe dedicate ai partigiani e alle vittime del regime presenti in tutta la città, anche questa è stata realizzata da alcuni dei rifugiati ospiti presso le strutture del Ce.sto, cooperativa sociale del centro storico che nel percorso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) È stata inaugurata oggi nel centro storico dia due passi dai Giardini Luzzati la targa in commemorazione dei ragazzi e delle ragazze del centro storico che durante l’avvento del fascismo prima e nei giorni della Liberazione poi cercarono di contrastare scendendo in strada il fascismo e l’occupazione nazifascista. Un’iniziativa, animata e seguita in diretta dal network di comunità “Goodmorning”, che alla memoria del passato vuole aggiungere uno stimolo ad attualizzare il messaggio della Resistenza e dell’antifascismo. Come quelle deposte su tante altre dellededicate aie alle vittime del regime presenti in tutta la città, anche questa è stata realizzata da alcuni dei rifugiati ospiti presso le strutture del Ce.sto, cooperativa sociale del centro storico che nel percorso di ...

fedesene : I partigiani che furono rinchiusi là sotto sono tutti morti. Ma ci sono ancora i ragazzi che negli anni 70 ritrovar… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #23aprile 1945 inizia l'insurrezione #Genova: il 26 aprile la città è libera.… - ilfattovideo : 25 aprile, a Genova le targhe per i partigiani sono fatte dai profughi: “Nel nostro Paese non ci sono le ‘vostre’ l… - CCISS_Ministero : A10 Genova-Ventimiglia code per 7 km causa lavori tra Svincolo Arenzano (Km 20,6) e A10 Svincolo Genova Pegli (Km… - UniGenova : È online il numero 2/2021 di #GenovaImpresa @ConfindustriaGe, in edicola con @sole24ore del 26 aprile. Per #UniGe:… -