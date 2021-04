Visite ai parenti | autocertificazione e bar | le novità da lunedì

Advertising

repubblica : Visite da amici e parenti: in quattro ma adesso anche con figli fino a 18 anni - laziopress : Visite ad amici e parenti, caffè al banco, autocertificazione, accesso alle seconde case: ecco tutte le novità sul… - LALAZIOMIA : Visite ad amici e parenti, caffè al banco, autocertificazione, accesso alle seconde case: ecco tutte le novità sul… - pasqualinipatri : Visite ad amici e parenti, caffè al banco, autocertificazione, accesso alle seconde case: ecco tutte le novità sul… - RosannaVaroli : Covid, visite ad amici e parenti: in quattro ma adesso anche con figli fino a 18 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Visite parenti

QUOTIDIANO.NET

Alla fine è arrivata la circolare ai prefetti con le nuove regole riguardanti il decreto legge del 22 aprile 2021, recante "le misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e ...Non più soltanto i bambini sotto i 14 anni. Da lunedì anche i ragazzi più grandi, fino ai 18 non compiuti, potranno andare insieme a quattro adulti in visita da amici o familiari in zona gialla o ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI La circolare del Viminale chiarisce alcuni punti delle misure che entreranno in vigore lunedì. Ampliato il numero delle perso ...Nelle regioni gialle, praticamente tutto il Centro-nord eccetto la Valle d’Aosta, c’è un taglio drastico delle autocertificazioni necessarie per gli spostamenti. Da domani ...