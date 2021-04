Vieri | “La SuperLega è ancora in ballo | secondo me si farà” | News

(Di sabato 24 aprile 2021) Christianha espresso il suo pensiero in merito alla: ecco le parole dell'ex attaccante alla Bobo Tv in live su Twitch

Intervenuto alla Bobo TV su Twitch, Christian Vieri ha parlato della Superlega: "Alla Fifa o alla Uefa arrestano qualcuno ogni 1-2 anni. Le 12 della Superlega non volevano che altre persone gestissero i loro soldi, vogliono farlo da soli. La Superlega è ancora in ballo, come ha detto Florentino Perez tutti i 12 club sono ancora dentro."