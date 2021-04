Ultime Notizie Roma del 24-04-2021 ore 12:10 (Di sabato 24 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Bari prima dell’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio Consiglio dei Ministri arriva il piano Nazionale ripresa e resilienza un piano in quattro grandi riforme e 6 missioni giovani donne su delle tre priorità trasversali Stoppa quota 100 dal 2022 niente rinnovo del super bonus fino al 2023 misura criticata da Movimento 5 Stelle Forza Italia La sua visione politica del Piano sarà Palazzo Chigi Standard & Poor’s mantiene invariato il Rating a tripla B dell’Italia e Outlook stabile mentre prevede che il PIL crescerà del 4 e 7 % quest’anno grazie al piano vaccinazioni da lunedì l’Italia riapre quasi tutta in giallo Salvo cinque regioni arancioni e la Sardegna in rosso in calo l’indice rte l’incidenza dei casiIstituto Superiore di Sanità chiede cautela e gradualità altri 342 decessi sul fronte vaccini figliuolo ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 aprile 2021)dailynews radiogiornale informazione Bari prima dell’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio Consiglio dei Ministri arriva il piano Nazionale ripresa e resilienza un piano in quattro grandi riforme e 6 missioni giovani donne su delle tre priorità trasversali Stoppa quota 100 dal 2022 niente rinnovo del super bonus fino al 2023 misura criticata da Movimento 5 Stelle Forza Italia La sua visione politica del Piano sarà Palazzo Chigi Standard & Poor’s mantiene invariato il Rating a tripla B dell’Italia e Outlook stabile mentre prevede che il PIL crescerà del 4 e 7 % quest’anno grazie al piano vaccinazioni da lunedì l’Italia riapre quasi tutta in giallo Salvo cinque regioni arancioni e la Sardegna in rosso in calo l’indice rte l’incidenza dei casiIstituto Superiore di Sanità chiede cautela e gradualità altri 342 decessi sul fronte vaccini figliuolo ...

