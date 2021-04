Tutta l’umana grandezza di Ulisse, divorato dalla nostalgia (Di sabato 24 aprile 2021) A guardare la storia della letteratura sale agli occhi un’evidenza abbastanza indiscutibile. Le opere che consideriamo vette assolute, paradigmi da guardare con umiltà, trattano tutte, in modalità spesso molto diverse, il tema del viaggio. Il viaggio, nella sua accezione metaforica, è in un certo senso l’anima stessa di ogni racconto che sia tale, anche quando apparentemente privo di movimenti reali. E’ la volontà dell’uomo ad abbandonare la terra delle proprie sicurezze per buttarsi nell’ignoto da scoprire, è andare incontro a ciò che non sappiamo nemmeno esistere. Grazie a queste scoperte, spesso ottenute dopo la risoluzione di conflitti più o meno efferati, l’uomo accresce la sua consapevolezza, le sue conoscenze, e migliora se stesso. Detta in questo modo, la dinamica del viaggio è sinonimo stesso di letteratura, poco importa se avvenga dentro un condominio o attraverso un ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 aprile 2021) A guardare la storia della letteratura sale agli occhi un’evidenza abbastanza indiscutibile. Le opere che consideriamo vette assolute, paradigmi da guardare con umiltà, trattano tutte, in modalità spesso molto diverse, il tema del viaggio. Il viaggio, nella sua accezione metaforica, è in un certo senso l’anima stessa di ogni racconto che sia tale, anche quando apparentemente privo di movimenti reali. E’ la volontà dell’uomo ad abbandonare la terra delle proprie sicurezze per buttarsi nell’ignoto da scoprire, è andare incontro a ciò che non sappiamo nemmeno esistere. Grazie a queste scoperte, spesso ottenute dopo la risoluzione di conflitti più o meno efferati, l’uomo accresce la sua consapevolezza, le sue conoscenze, e migliora se stesso. Detta in questo modo, la dinamica del viaggio è sinonimo stesso di letteratura, poco importa se avvenga dentro un condominio o attraverso un ...

