Troppi servizi persi, Sinner cede a Tsitsipas in due set all'Atp 500 di Barcellona (Di sabato 24 aprile 2021) Niente da fare per Jannik Sinner nella semifinale del torneo Atp 500 di Barcellona contro il greco Stefanos Tsitsipas, che si è imposto in due set col punteggio di 6 - 3, 6 - 3. L'azzurro, che finora ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021) Niente da fare per Janniknella semifinale del torneo Atp 500 dicontro il greco Stefanos, che si è imposto in due set col punteggio di 6 - 3, 6 - 3. L'azzurro, che finora ...

Advertising

CarlaLance : RT @24Mattino: .@paolomieli: 'In Inghilterra pioggia di reclami dei telespettatori della #BBC perchè ci sono troppi servizi sulle esequie d… - verceso : @CecioniBarbara @robertodp1958 @gelso02 Più che la gente non ha testa direi che la tv bombarda puntualmente e giorn… - marcobertollini : @brrivv1 @bioccolo Girato il vento, mica si disperano e falliscono, hanno troppi soldi. S'immaginano l'equivalente… - Roberto_66s : Ciao ragazzi, 'Scherzi a parte', e non siamo in quella trasmissione, fate troppi servizi/scherzi, rischiano di stuf… - il_mignolo_ : @OizaQueensday Con orrore mio padre, dopo aver sentito i vari (anche troppi) servizi, gli dava ragione, soprattutto… -