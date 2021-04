(Di sabato 24 aprile 2021)adin. L’episodio si è verificato dopo le 23 di ieri sera, in un palazzo di corso Vittorio Emanuele. Movente del delitto sarebbe la relazione tra i due giovani che il padre non condivideva. Artefici dellaadsono Lei, 18 anni, ieri sera poco prima delle

Tragedia familiare in Campania, Aldo ucciso dalla figlia e dal fidanzato. Stanotte la polizia fermava due giovani fidanzati Elena di 18 anni e Giovanni 23 anni. Entrambi accusati di aver ucciso Aldo nella tarda serata di venerdì 23 aprile 2021 ad Avellino, dove un dipendente della Fca di Pratola Serra è stato ucciso a coltellate davanti alla moglie e alle due figlie. Tragedia ad Avellino, 53enne ammazzato in casa a coltellate. L'episodio si è verificato dopo le 23 di ieri sera, in un palazzo dove abitava. Avellino – Nella tarda serata di ieri a Corso Vittorio Emanuele un uomo di 53 anni è stato accoltellato all'interno della propria abitazione. Stando alle prime ricostruzioni l'uomo era in casa, insieme alla famiglia.