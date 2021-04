Top Dieci, paura in studio. Christian De Sica: “Oh Dio!” (Di sabato 24 aprile 2021) Ospite di Top Dieci nella puntata di ieri 23 aprile, Christian De Sica è entrato in studio ma per raggiungere Carlo Conti ha rischiato grosso. L’attore romano è stato l’ultimo della prima squadra a essere presentato dal conduttore, dopo Massimo Boldi e Nancy Brilli (team Cinepanettoni). Proprio quando stava arrivando sul palco, entrando dalla porta a destra, è inciampato e stava per cadere rovinosamente a terra. Attimi di paura, tanto che lui stesso ha esclamato: “Oh Dio!”. Fortunatamente nulla di grave, l’attore si è salvato all’ultimo strappando un sorriso ai presenti in studio, Carlo Conti compreso. La puntata è proseguita poi nel migliore dei modi e i Cinepanettoni hanno sfidato Cesare Bocci, Paola Minaccioni e Loretta Goggi, componenti della squadra dei Goggi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Ospite di Topnella puntata di ieri 23 aprile,Deè entrato inma per raggiungere Carlo Conti ha rischiato grosso. L’attore romano è stato l’ultimo della prima squadra a essere presentato dal conduttore, dopo Massimo Boldi e Nancy Brilli (team Cinepanettoni). Proprio quando stava arrivando sul palco, entrando dalla porta a destra, è inciampato e stava per cadere rovinosamente a terra. Attimi di, tanto che lui stesso ha esclamato: “Oh”. Fortunatamente nulla di grave, l’attore si è salvato all’ultimo strappando un sorriso ai presenti in, Carlo Conti compreso. La puntata è proseguita poi nel migliore dei modi e i Cinepanettoni hanno sfidato Cesare Bocci, Paola Minaccioni e Loretta Goggi, componenti della squadra dei Goggi ...

