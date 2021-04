Tokyo 2020: stato d’emergenza nella capitale giapponese. Bach: “Atto dovuto, i Giochi non sono a rischio” (Di sabato 24 aprile 2021) Il primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha confermato che Tokyo e altre tre prefetture sono state sottoposte a misure d’emergenza, a meno di tre mesi dall’apertura programmata dei Giochi Olimpici 2020, nel tentativo di frenare l’aumento delle infezioni da COVID-19 durante le vacanze della Golden Week giapponese. Suga ha anche imposto le misure di emergenza, che includono il divieto ai fan di partecipare a eventi sportivi e impedire a bar e ristoranti di servire alcolici, nelle prefetture occidentali di Osaka, Kyoto e Hyogo. Le restrizioni più severe saranno in vigore almeno fino all’11 maggio, con la Golden Week che si svolgerà dal 29 aprile al 5 maggio. “Implementeremo misure brevi e intense durante la Golden Week, rafforzando le fasi relative ai punti ristoro e ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) Il primo ministroYoshihide Suga ha confermato chee altre tre prefetturestate sottoposte a misure, a meno di tre mesi dall’apertura programmata deiOlimpici, nel tentativo di frenare l’aumento delle infezioni da COVID-19 durante le vacanze della Golden Week. Suga ha anche imposto le misure di emergenza, che includono il divieto ai fan di partecipare a eventi sportivi e impedire a bar e ristoranti di servire alcolici, nelle prefetture occidentali di Osaka, Kyoto e Hyogo. Le restrizioni più severe saranno in vigore almeno fino all’11 maggio, con la Golden Week che si svolgerà dal 29 aprile al 5 maggio. “Implementeremo misure brevi e intense durante la Golden Week, rafforzando le fasi relative ai punti ristoro e ...

