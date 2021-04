Targa Florio raccontata nel libro di Francesco Terracina (Di sabato 24 aprile 2021) Quando si parla di motori ed auto da corsa, la mente ci riporta subito alle splendide piste di Monza, Mugello, Imola ed alle più grandi e celebri case automobilistiche quali Ferrari, Maserati e Lamborghini. Da sempre la Motor Valley è il sinonimo del Made in Italy nel mondo, biglietto da visita per le corse automobilistiche più belle e famose della storia. Non tutti sanno, però, che la corsa automobilistica più antica al mondo ha origini assai lontane dalla Motor Valley, precisamente in Sicilia; la meno nota e quella lontana dalle coste più affollate e dalle celebri città barocche. Una Sicilia particolare dal fascino misterioso, ma anche suggestivo. La stessa Sicilia che ci ha donato la Targa Florio, competizione all’attivo dal 1906. Il motorsport più antico nasce nel sud Italia Il libro “Targa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 aprile 2021) Quando si parla di motori ed auto da corsa, la mente ci riporta subito alle splendide piste di Monza, Mugello, Imola ed alle più grandi e celebri case automobilistiche quali Ferrari, Maserati e Lamborghini. Da sempre la Motor Valley è il sinonimo del Made in Italy nel mondo, biglietto da visita per le corse automobilistiche più belle e famose della storia. Non tutti sanno, però, che la corsa automobilistica più antica al mondo ha origini assai lontane dalla Motor Valley, precisamente in Sicilia; la meno nota e quella lontana dalle coste più affollate e dalle celebri città barocche. Una Sicilia particolare dal fascino misterioso, ma anche suggestivo. La stessa Sicilia che ci ha donato la, competizione all’attivo dal 1906. Il motorsport più antico nasce nel sud Italia Il...

