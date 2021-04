Tamponi, aperto il drive through a Romolo (Di sabato 24 aprile 2021) E' operativo da oggi il centro Tamponi drive through di Romolo gestito dalla Asst Santi Paolo e Carlo, in collaborazione con Croce Rossa Milano, Esercito Italiano, Aat Città Metropolitana, Protezione ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 24 aprile 2021) E' operativo da oggi il centrodigestito dalla Asst Santi Paolo e Carlo, in collaborazione con Croce Rossa Milano, Esercito Italiano, Aat Città Metropolitana, Protezione ...

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi aperto Tamponi, aperto il drive through a Romolo Il nuovo Drive Through Tamponi sarà organizzato su 4 linee per tamponi rapidi antigenici e 1 linea per tamponi molecolari, con una capacità massima di circa 600 tamponi al giorno . Il Centro sarà ...

Test anti - Covid gratis per gli studenti? Solo per le scuole che hanno aderito. I chiarimenti Con la riapertura delle scuole si è aperto anche l'interrogativo dei tamponi gratis. I ragazzi e le ragazze dai 14 ai 19 anni che frequentano le scuole superiori hanno diritto a due tamponi antigenici gratis al mese per individuare la ...

Nuovo decreto Draghi, ecco le regole in vigore da lunedì: quando fare il tampone per potersi spostare Dal 26 aprile entrano in vigore le regole del decreto riaperture. Nelle regioni gialle i negozi sono tutti aperti. I centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi, quindi anche il sab ...

Il nuovo Drive Through sarà organizzato su 4 linee per tamponi rapidi antigenici e 1 linea per tamponi molecolari, con una capacità massima di circa 600 tamponi al giorno. Il Centro sarà ... Con la riapertura delle scuole si è aperto anche l'interrogativo dei tamponi gratis. I ragazzi e le ragazze dai 14 ai 19 anni che frequentano le scuole superiori hanno diritto a due tamponi antigenici gratis al mese per individuare la ... Dal 26 aprile entrano in vigore le regole del decreto riaperture. Nelle regioni gialle i negozi sono tutti aperti. I centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi, quindi anche il sab ...