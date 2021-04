Spostamenti regioni gialle e arancioni | 26 aprile | regole e pass verde

(Di sabato 24 aprile 2021)liberi tradal 26con ilcovid anche in zona rossa e arancione. Nuoveper visite a parenti e amici in zona gialla e zona arancione a maggio. Sono le novità, legate soprattutto alvaccinale, con il decreto riaperture varato dal governo., misure e divieti saranno in vigore da lunedì 26, quando la Sardegna sarà l’unica regione in zona rossa. In zona arancione Puglia, Sicilia, Basilicata, Calabria e Valle d’Aosta. Tutte le altrein zona gialla. Ilvaccinale consentirà di spostarsi “da una Regione all’altra anche se si tratta di zone rosse o”, spiega ...

Zona gialla, zona arancione e zona rossa:e visite private, le regole con il decreto riapertureliberi tragialle dal 26 aprile,con il pass verde covid anche in zona rossa e arancione. Nuove regole per visite a parenti e amici in zona gialla e zona arancione a ...tragialle, arancioni e rosse dal 26 aprile: le nuove regole Cosa si potrà fare dal 26 aprile Vediamo cosa si può e cosa è vietato fare il 25 aprile : Regole 25 aprile in zona ...Da lunedì 26 aprile subentreranno nuovi colori per l'Italia. Quali Regioni saranno in zona gialla? E quali in zona arancione o rossa?Possibilità di apertura già dai prossimi giorni per chi riuscirà. Schiappapietra (Sib): "Le regole han funzionato, ora la situazione è più chiara. Aspettative? Il sentiment sugli italiani è positivo" ...