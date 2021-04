Spostamenti fra Regioni, visite agli amici, seconde case e green pass: come si viaggia in Italia (Di sabato 24 aprile 2021) Nelle Regioni gialle, praticamente tutto il Centro-nord eccetto la Valle d?Aosta, c?è un taglio drastico delle autocertificazioni necessarie per gli Spostamenti. Da domani si... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 24 aprile 2021) Nellegialle, praticamente tutto il Centro-nord eccetto la Valle d?Aosta, c?è un to drastico delle autocertificazioni necessarie per gli. Da domani si...

Advertising

TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Da lunedì il #FVG torna in #zonagialla. Si torna nei bar e nei ristoranti, a pranzo e cena, ma solo in spazi all'aperto. Spo… - TgrRaiFVG : Da lunedì il #FVG torna in #zonagialla. Si torna nei bar e nei ristoranti, a pranzo e cena, ma solo in spazi all'ap… - ninocortesi : RT @ninocortesi: I ristoranti all'aperto? Ma se il 70% non ha posti all'aperto e coprifuoco quando tutti o quasi dormono? Allora all'aperto… - ninocortesi : I ristoranti all'aperto? Ma se il 70% non ha posti all'aperto e coprifuoco quando tutti o quasi dormono? Allora all… - Failbetter6 : Senza i pro-covid del club amici della pandemia si parlava infatti di spostamenti fra regioni e riaperture dal 17 m… -