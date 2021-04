Sinner eliminato in semifinale a Barcellona: Tsitsipas lo batte in due set (Di sabato 24 aprile 2021) Si arrende a un passo dalla finale, ma i segnali ci sono e sono quelli giusti per il gioiello del tennis italiano. Troppo forte Stefanos Tsitsipas per Jannik Sinner: il tennista greco dopo aver vinto ... Leggi su globalist (Di sabato 24 aprile 2021) Si arrende a un passo dalla finale, ma i segnali ci sono e sono quelli giusti per il gioiello del tennis italiano. Troppo forte Stefanosper Jannik: il tennista greco dopo aver vinto ...

