Serie C, cinque calciatori della Virtus Verona accusati di stupro. Ghirelli: “Sono turbato”. I dettagli (Di sabato 24 aprile 2021) cinque calciatori della Virtus Verona, squadra che milita in Serie C, Sono accusati di "stupro di gruppo" ai danni di una ragazza.L’episodio risalirebbe al gennaio 2020. Gli indagati, tutti tra i 21 e i 29 anni, avrebbero fatto ubriacare la giovane per poi a turno abusare di lei, riprendendo il tutto con il cellulare. Il pm Elisabetta Labate, al termine dell’inchiesta, ha chiesto per gli imputati il rinvio a giudizio. "La vicenda di presunta violenza sessuale che vede imputati cinque calciatori e che coinvolgerebbe una giovane ragazza mi turba come dirigente sportivo e come uomo di famiglia", ha dichiarato Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro."Chiaramente la ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 aprile 2021), squadra che milita inC,di "di gruppo" ai danni di una ragazza.L’episodio risalirebbe al gennaio 2020. Gli indagati, tutti tra i 21 e i 29 anni, avrebbero fatto ubriacare la giovane per poi a turno abusare di lei, riprendendo il tutto con il cellulare. Il pm Elisabetta Labate, al termine dell’inchiesta, ha chiesto per gli imputati il rinvio a giudizio. "La vicenda di presunta violenza sessuale che vede imputatie che coinvolgerebbe una giovane ragazza mi turba come dirigente sportivo e come uomo di famiglia", ha dichiarato Francesco, presidenteLega Pro."Chiaramente la ...

