Riaperture spiagge, cosa è previsto per gli stabilimenti (Di sabato 24 aprile 2021) Riaperture e coronavirus in Italia, cosa accade per le spiagge? Quali regole e cosa è previsto, in vista dell’estate 2021? In seguito ai dubbi emersi per la mancanza di riferimenti espliciti nel testo ufficiale del decreto sulla data di riapertura e sulle modalità operative di questo settore, il presidente del Sindacato Italiano Balneari (Sib) Antonio Capacchione in una circolare ai soci, che l’Adnkronos ha potuto visionare, scrive che “per quanto riguarda gli stabilimenti balneari il decreto legge sulle Riaperture rinvia alle disposizioni regionali (Ordinanze balneari e sanitarie) dello scorso anno o eventualmente a quelle già emanate dalle Regioni nel corrente anno. Né al momento risultano esserci disposizioni limitative o impeditive delle nostre attività”. “In ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 aprile 2021)e coronavirus in Italia,accade per le? Quali regole e, in vista dell’estate 2021? In seguito ai dubbi emersi per la mancanza di riferimenti espliciti nel testo ufficiale del decreto sulla data di riapertura e sulle modalità operative di questo settore, il presidente del Sindacato Italiano Balneari (Sib) Antonio Capacchione in una circolare ai soci, che l’Adnkronos ha potuto visionare, scrive che “per quanto riguarda glibalneari il decreto legge sullerinvia alle disposizioni regionali (Ordinanze balneari e sanitarie) dello scorso anno o eventualmente a quelle già emanate dalle Regioni nel corrente anno. Né al momento risultano esserci disposizioni limitative o impeditive delle nostre attività”. “In ...

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture spiagge Riaperture spiagge, cosa è previsto per gli stabilimenti Sindacato Balneari: l'attività di balneazione risulta essere disciplinata dalle Ordinanze regionali vigenti Riaperture e coronavirus in Italia, cosa accade per le spiagge? Quali regole e cosa è previsto, in vista dell'estate 2021? In seguito ai dubbi emersi per la mancanza di riferimenti espliciti nel testo ...

