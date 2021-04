Pirlo | “Chiesa e Demiral out La squadra sta bene | ci servono punti per la Champions”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 24 aprile 2021) Il tecnico della Juventus, Andrea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Fiorentina di domani. Queste le sue parole: “Affrontiamo unache lotta per non retrocedere, ma abbiamo in testa la partita dell’andata che è stata la prima sconfitta: quasi tutta la partita in 10, abbiamo grande spirito di rivalsa contro unache è storicamente avversaria. Sarà una bella partita, speriamo di fare un bel risultato”. Su Dybala e Ronaldo: “Paulo sta molto meglio, si è visto anche l’altra sera che ha iniziato in un certo modo e poi è cresciuto: più mette minuti nelle gambe e più migliora. Le gambe cominciano a girare nel modo giusto e lui si sente sempre meglio, vediamo domani. Abbiamo ancora l’allenamento di oggi pomeriggio per decidere chi mettere dall’inizio. Cristano? Ho un bellissimo rapporto con lui, ...