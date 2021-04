Per la Superlega a Inter e Milan sarebbero andati 100 milioni, alla Juve tra i 225 e i 300 (Di sabato 24 aprile 2021) Non era un patto alla pari, quello della Superlega. La Gazzetta dello Sport riporta i dettagli delle clausole del progetto, svelate ieri dal settimanale tedesco Der Spiegel. I 15 fondatori (inizialmente dovevano entrarci Bayern, Psg e Borussia, che hanno detto subito di no) sarebbero stati divisi in tre o quattro fasce. A ciascuno di loro sarebbe stato versato un “premio d’entrata” tra i 350 e i 100 milioni di euro, grazie al finanziamento di JPMorgan (3,525 miliardi di euro una tantum) da restituire in 23 anni a tassi ridotti (2-3%). “Nella categoria più bassa, 100 milioni, legata al valore del club secondo diversi parametri (e forse anche al coinvolgimento nell’iniziativa), c’erano Inter e Milan oltre ad Atletico e Borussia Dortmund. Quelle che contavano meno, benché ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 aprile 2021) Non era un pattopari, quello della. La Gazzetta dello Sport riporta i dettagli delle clausole del progetto, svelate ieri dal settimanale tedesco Der Spiegel. I 15 fondatori (inizialmente dovevano entrarci Bayern, Psg e Borussia, che hanno detto subito di no)stati divisi in tre o quattro fasce. A ciascuno di loro sarebbe stato versato un “premio d’entrata” tra i 350 e i 100di euro, grazie al finanziamento di JPMorgan (3,525 miliardi di euro una tantum) da restituire in 23 anni a tassi ridotti (2-3%). “Nella categoria più bassa, 100, legata al valore del club secondo diversi parametri (e forse anche al coinvolgimento nell’iniziativa), c’eranooltre ad Atletico e Borussia Dortmund. Quelle che contavano meno, benché ...

