NASCAR Xfinity Series, Jeb Burton festeggia il primo acuto in carriera (Di domenica 25 aprile 2021) Jeb Burton festeggia sotto la pioggia di Talladega (Alabama) il primo successo nella NASCAR Xfinity Series. Il #10 del Kaulig Racing si impone per la prima volta nel prestigioso catino statunitense approfittando della conclusione anticipata della corsa. Dopo una settimana di stop i protagonisti della 'F2' della seguitissima serie statunitense si sono da subito dati battaglia per il primato nella prima Stage. Daniel Hemric (Gibbs #18) ha iniziato nel migliore dei modi la corsa prendendo il comando su Austin Cindric (Penske #22) e Justin Haley (Kaulig Racing #11). Quest'ultimo, maestro all'interno di questi speciali impianti, ha conquistato il primo punto Playoffs con un minimo vantaggio sul teammate Jeb Burton (Kaulig #10) e Noah Gragson (Jr Motorsport ...

