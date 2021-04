Mazepin punge Mick Schumacher | ' Vantaggi grazie alla Ferrari Academy'

(Di sabato 24 aprile 2021) Zero punti in due gare. Molto probabilmente Nikitae la Haas avevano messo in preventivo che l'inizio del loro sodalizio non sarebbe stato esaltante. Meno prevedibili potevano essere i tanti ...

Insomma l'inizio è in salita, anche senon sembra porsi grossi problemi, soprattutto quando emerge il confronto con l'ingombrante compagno di squadra, Mick Schumacher .A 'Match TV', Nikitaha risposto alle accuse di Antonio Giovinazzi , che lo ha accusato di non mostrare rispetto per il paddock: 'Negli ultimi due fine settimana, questo standard di comportamento mi ha sorpreso. ...Il pilota russo della Haas sul compagno di squadra: Avrà il permesso di usare il simulatore della Ferrari, ma siccome non sono membro di alcuna Academy non avrò un tale privilegio.