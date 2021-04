Massimo Ciavarro: ritrova l’amore dopo Eleonora Giorgi | Chi è la misteriosa fiamma (Di sabato 24 aprile 2021) Massimo Ciavarro, oggi tra gli ospiti di Verissimo insieme al figlio Paolo, è fidanzato con una donna segreta. Ma chi è Francesca e perchè tutto questo mistero sulla sua nuova fiamma? Massimo Ciavarro-Political24Massimo Ciavarro e la fine dell’amore con Eleonora Giorgi Massimo Ciavarro è stato il marito della bellissima Eleonora Giorgi e dalla loro unione è nato Paolo, con cui oggi si è lasciato andare ad una bellissima intervista con Silvia Toffanin. La coppia si è conosciuta sul set di un celebre film degli anni ’80, ‘Sapori di mare 2- Un anno dopo’ e per più di 10 anni sono stati innamoratissimi e felici. Purtroppo la loro ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021), oggi tra gli ospiti di Verissimo insieme al figlio Paolo, è fidanzato con una donna segreta. Ma chi è Francesca e perchè tutto questo mistero sulla sua nuova-Political24e la fine delconè stato il marito della bellissimae dalla loro unione è nato Paolo, con cui oggi si è lasciato andare ad una bellissima intervista con Silvia Toffanin. La coppia si è conosciuta sul set di un celebre film degli anni ’80, ‘Sapori di mare 2- Un anno’ e per più di 10 anni sono stati innamoratissimi e felici. Purtroppo la loro ...

