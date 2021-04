LOL, Lorenzo Insigne imita la gag Frank Matano: il video inaspettato (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne scherza con Frank Matano mandando via WhatsApp un video in cui gioca con il famoso tubo sonoro verde utilizzato dal comico nel nuovo programma di Amazon Prime “LoL – Chi ride è fuori“. Un video inaspettato per il comico casertano che sui social precisa: “Non avevo neanche il suo numero in rubrica”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Il capitano del Napolischerza conmandando via WhatsApp unin cui gioca con il famoso tubo sonoro verde utilizzato dal comico nel nuovo programma di Amazon Prime “LoL – Chi ride è fuori“. Unper il comico casertano che sui social precisa: “Non avevo neanche il suo numero in rubrica”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

