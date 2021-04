La filosofia di Emanuele Severino, cieca di fronte al tragico, cade nel comico (Di sabato 24 aprile 2021) Non è una questione di effimeri articoli di giornale: quella di cui qui si parlerà è una questione di metafisica, di filosofia dei “princìpi primi”, di essere e divenire, di essere e di nulla, di tempo e di eternità. Ho ricevuto la settimana scorsa un dattiloscritto del filosofo e scrittore Sossio Giametta, cinque fitte pagine destinate non so bene a chi, a quale pubblicazione, oltre che a me in forma privata di lettera. Giametta ha collaborato con Giorgio Colli e Mazzino Montinari all’edizione critica Adelphi delle opere di Nietzsche e ha curato recentemente alcune opere dello stesso “esplosivo” filosofo in edizione tascabile. Ma nelle pagine che ho ricevuto per posta l’argomento è la filosofia di Emanuele Severino, scomparso nel gennaio del 2020, che fu commemorato subito dopo sul Corriere della Sera da Mauro Bonazzi ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 aprile 2021) Non è una questione di effimeri articoli di giornale: quella di cui qui si parlerà è una questione di metafisica, didei “princìpi primi”, di essere e divenire, di essere e di nulla, di tempo e di eternità. Ho ricevuto la settimana scorsa un dattiloscritto del filosofo e scrittore Sossio Giametta, cinque fitte pagine destinate non so bene a chi, a quale pubblicazione, oltre che a me in forma privata di lettera. Giametta ha collaborato con Giorgio Colli e Mazzino Montinari all’edizione critica Adelphi delle opere di Nietzsche e ha curato recentemente alcune opere dello stesso “esplosivo” filosofo in edizione tascabile. Ma nelle pagine che ho ricevuto per posta l’argomento è ladi, scomparso nel gennaio del 2020, che fu commemorato subito dopo sul Corriere della Sera da Mauro Bonazzi ...

Advertising

lisaobrienaloia : RT @vivereinbilico: Sarà anche un po’ Tumblr e adeguato al mondo di TikTok, ma a me il disco di Emanuele Aloia non dispiace affatto ?? a me… - rob_pav98 : RT @vivereinbilico: Sarà anche un po’ Tumblr e adeguato al mondo di TikTok, ma a me il disco di Emanuele Aloia non dispiace affatto ?? a me… - vivereinbilico : Sarà anche un po’ Tumblr e adeguato al mondo di TikTok, ma a me il disco di Emanuele Aloia non dispiace affatto ?? a… - Numero6O : 'Io Nego', la filosofia del moscone con Emanuele Franz pubblicato nelle seguenti categorie #interviste_scomode… - MaxSanfeBlog : Filosofia della vita. Martedì 20 aprile alle 21 sul mio canale YouTube con Guido Cassinadri (La filosofia tiene sve… -