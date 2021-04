Il coraggio e la trasparenza di Franco Marini nel libro di Merlo

Leggi su formiche

(Di sabato 24 aprile 2021)è stato un grande dirigente sindacale diventato anche un autorevole e prestigioso leader politico. E delle istituzioni. Un esempio raro nel panorama pubblico italiano. Perché quando si parla, o si ricorda o si cita, il pensiero corre immediatamente al dirigente e al segretario generale della Cisl che è diventato il punto di riferimento più autorevole del popolarismo di ispirazione cristiana tra l’inizio degli anni ‘90 sino alla sua scomparsa. Un binomio che non ha trovato eguali in altri partiti ed altre esperienze politiche e sindacali. Certo, sono stati molti i dirigenti sindacali, e anche di primo piano, che hanno incrociato nel loro percorso biografico la strada della politica e, il più delle volte, delle istituzioni. In molti partiti e nelle diverse fasi storiche. Ma l’esperienza di ...