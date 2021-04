Gli schiaffi dei sindaci di Codogno e Salò ai partigiani: “Non revochiamo la cittadinanza a Mussolini” (Di sabato 24 aprile 2021) Il 25 aprile è alle porte e come le rondini a primavera arrivano le richieste dei partigiani e dei post comunisti di revocare le cittadinanze onorario a Benito Mussolini. Quest’anno, però, l’offensiva contro il Duce, nel segno della demagogia e della propaganda di sinistra, viene stoppata dai primi cittadini di Codogno – città simbolo del Covid – e di Salò, città simbolo del fascismo. Nel Vibonese, invece, ieri era accaduto il contrario. No alla revoca della cittadinanza a Mussolini “Codogno diede l’onoreficenza a Mussolini nel 1924, fu una iniziativa nazionale dell’Anci del tempo. E’ un atto storico, come quando Napoleone ha dormito a Codogno e poi andò a Lodi a far guerra. Non è che poi è venuto giù il palazzo dove dormì. Abbiamo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 aprile 2021) Il 25 aprile è alle porte e come le rondini a primavera arrivano le richieste deie dei post comunisti di revocare le cittadinanze onorario a Benito. Quest’anno, però, l’offensiva contro il Duce, nel segno della demagogia e della propaganda di sinistra, viene stoppata dai primi cittadini di– città simbolo del Covid – e di, città simbolo del fascismo. Nel Vibonese, invece, ieri era accaduto il contrario. No alla revoca delladiede l’onoreficenza anel 1924, fu una iniziativa nazionale dell’Anci del tempo. E’ un atto storico, come quando Napoleone ha dormito ae poi andò a Lodi a far guerra. Non è che poi è venuto giù il palazzo dove dormì. Abbiamo ...

Advertising

stanzaselvaggia : Mamma mia gli schiaffi. - Nicole51755267 : io e le mie due personalità: Lo prenderei a schiaffi tutto il giorno perché so che ha l'album pronto e non vuole fa… - lastgiuli : @blythescurls sono nera nera perché non hanno pensato un minimo a come potesse starci lui e hanno subito sparato a… - speisuitc : Gli schiaffi che vi darei quando vi vedo usare temi come stupro, disturbi alimentari e razzismo come arma acchiappa-likes. - diorvhobi : non vedo l’ora di vedere eli e ash, così gli schiaffi di eli che voleva darmi dopo aver pullato per l’ennesima volt… -