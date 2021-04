Giro d’Italia 2021, forfait per Thibaut Pinot: “Mal di schiena mi impedisce di performare” (Di sabato 24 aprile 2021) Thibaut Pinot non sarà ai blocchi di partenza del Giro d’Italia 2021: il francese salterà la corsa “per il mal di schiena che gli impedisce di esprimere appieno il suo potenziale”, come comunicato dalla Groupama-Fdj in una nota. “Non posso nascondermi: non sono in condizione per poter brillare al Giro – ha ammesso lo scalatore francese -. Soffrirei inutilmente e non potrei aiutare la squadra. Non è nemmeno una questione di forma, ma il mal di schiena mi impedisce di essere performante. E’ difficile da spiegare”. Gli ultimi durissimi giorni al Tour of the Alps hanno sicuramente influito sulla sua decisione: “Purtroppo più passano i chilometri più il dolore aumenta e a un certo punto forzare fa troppo male. Sono deluso ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021)non sarà ai blocchi di partenza del: il francese salterà la corsa “per il mal diche glidi esprimere appieno il suo potenziale”, come comunicato dalla Groupama-Fdj in una nota. “Non posso nascondermi: non sono in condizione per poter brillare al– ha ammesso lo scalatore francese -. Soffrirei inutilmente e non potrei aiutare la squadra. Non è nemmeno una questione di forma, ma il mal dimidi essere performante. E’ difficile da spiegare”. Gli ultimi durissimi giorni al Tour of the Alps hanno sicuramente influito sulla sua decisione: “Purtroppo più passano i chilometri più il dolore aumenta e a un certo punto forzare fa troppo male. Sono deluso ...

