Franco Rivolli | chi è l’artista che ha commosso tutta l’Italia

(Di sabato 24 aprile 2021), in un momento rischioso e soprattutto difficile come quello che sta passandoè riuscito a dare autenticità e sentimento quando ce n’era più bisogno., chi èche ha dato speranza agli italiani durante la pandemia (Instagram)nasce nel 1979, si occupa di realizzare diverse immagini per testi scolastici, libri e riviste, ha lavorato anche per la creazione di cortometraggi animati. Inoltre ha vinto diversi premi, i suoi lavori sono stati esposti in diversi musei sparsi per il mondo, la sua opera che raffigurain braccio ad una dottoressa, haper l’amore che si evince dall’opera ...

L'opera, realizzata dall'illustratore, è stata pubblicata su Facebook dall'Associazione Nazionale Carabinieri di Chiaravalle Centrale e condivisa in poco tempo da migliaia di persone. '...La foto che ho scelto tra tante (per significare e fissare l'Italia del Covid, per come espressa dalla dedica del libro di Domenico Barbaro) si riferisce al notissimo disegno di, un ...La puntata è in streaming su RaiPlay. Sul podio sale Franco Rivolli, la sua opera che raffigura l'Italia in braccio ad una dottoressa è stata riconosciuta come una delle più alte espressioni ...