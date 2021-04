Formula 1 | la Red Bull produrrà un motore proprio a partire dal 2025

(Di sabato 24 aprile 2021) F1, la Redundal. L’annuncio in seguito al ritiro della Honda dal mondo della1.1, la Redavrà undi proprietà adal. La Scuderia ha deciso di mettersi ine di non appoggiarsi più ad un produttore di motori. La Redha quindi comunicato che adalsvilupperà undi proprietà. A tal fine ha ingaggiato un ingegnere della Mercedes. “Come direttore tecnico, Ben Hodgkinson integrerà RedPowertrains in un ruolo chiave che lo vedrà guidare tutti gli aspetti ...

Advertising

SkySportF1 : Formula 1, Red Bull correrà con motore 'fatto in casa' dal Mondiale 2025 #SkyMotori #F1 #Formula1 - FormulaPassion : #F1 | Nico #Hulkenberg ha scherzato ripensando a quei giorni in cui è stato molto vicino alla #RedBull, che invece… - FormulaPassion : #F1 | #RedBull e il ‘tradimento’ di Hodgkinson: la rabbia #Mercedes - dinoadduci : La Red Bull si farà i motori di F1: preso Ben Hodgkinson dalla Mercedes - Foodef11 : La Red Bull si farà i motori di F1: preso Ben Hodgkinson dalla Mercedes -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Red

... dato che alla fine dell'anno cesserà tutte le sue attività in1 come motorista, lasciando allaBull stessa il compito di gestire le Power Unit nelle prossime stagioni. Attualmente, data ...Ho parlato con Checo ad Imola e anche lui sta cercando di adattarsi alla nuovaBull. Mi detto delle sole simili. Il cambiamento da una monoposto ad un'altra non è qualcosa che avviene in breve ...Nico Hulkenberg ha scherzato ripensando a quei giorni in cui è stato molto vicino al team di Milton Keynes, che invece gli ha preferito Perez ...ROMA - La Red Bull annuncia una novità importante che entrerà in vigore dal 2025. La scuderia anglo-austriaca infatti svilupperà un motore fatto in casa invece di utilizzare un produttore di motori. T ...