"Dostoevskji pretende il nostro sangue". Infatti non intendo leggerlo

(Di sabato 24 aprile 2021) “Sanguina ancora”. Mettici un cerotto, una benda, mi viene da dire. “Sanguina ancora”. Allora ci vogliono i punti, andiamo al pronto soccorso. “Sanguina ancora”. Ancora? Ma grazie a Dio non è una ferita, è solo il titolo dell’ultimo libro di Paolo Nori, dedicato a Dostoevskij. Sebbene Nori sia uno dei miei maestri di letteratura, e sebbene Davide Brullo, uno dei giornalisti culturali più liberi, lo abbia molto elogiato, non. “Dostoevskijil” scrive Brullo. Ma che cosa ci trovano nei libri di quel vampiro logorroico? Scopro che in “Delitto e castigo” scrive a lungo (sei o settecento pagine) di un assassino: e io preferisco le persone gentili. Che nei “Demoni” scrive a lungo di un gruppo di assassini, violentatori di bambine, suicidi: e io preferisco gli angeli. Che ...