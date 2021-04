Del lento declino dei Messi e dei Cristiano Ronaldo e della mia acidità a 34 anni (Di sabato 24 aprile 2021) Sono nato all’inizio del 1987. Ho compiuto da relativamente poco 34 anni. Nel 1872 avrei già superato di 4 anni la speranza di vita, mentre adesso non dovrei essere – a Dio piacendo – nemmeno nel mezzo del cammin. Discretamente giovane, per le statistiche; estremamente giovane, nell’Italia gerontocratica. Nonostante ciò mi accorgo di come il tempo passi: mi bastano 3-4 birre per rischiare un importante hangover (no soy joven como antes, borrachera el viernes resaca hasta el martes, canta il poeta) o per rischiare di svegliarmi nel cuore della notte alla ricerca di un salvifico Gaviscon. Ma non sono qui per scrivere dei miei costumi alcolici. Sono qui per scrivere di Messi e Cristiano Ronaldo. Partendo dal primo, classe ’87 come me (il fuoriclasse assoluto di una ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 24 aprile 2021) Sono nato all’inizio del 1987. Ho compiuto da relativamente poco 34. Nel 1872 avrei già superato di 4la speranza di vita, mentre adesso non dovrei essere – a Dio piacendo – nemmeno nel mezzo del cammin. Discretamente giovane, per le statistiche; estremamente giovane, nell’Italia gerontocratica. Nonostante ciò mi accorgo di come il tempo passi: mi bastano 3-4 birre per rischiare un importante hangover (no soy joven como antes, borrachera el viernes resaca hasta el martes, canta il poeta) o per rischiare di svegliarmi nel cuorenotte alla ricerca di un salvifico Gaviscon. Ma non sono qui per scrivere dei miei costumi alcolici. Sono qui per scrivere di. Partendo dal primo, classe ’87 come me (il fuoriclasse assoluto di una ...

