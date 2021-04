Def | Armao | priorità credito imposta per Sud e Ponte Stretto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 aprile 2021) Palermo, 24 apr. (Adnkronos) - Proroga deldiper gli investimenti nel Mezzogiorno, forme di decontribuzione per favorire l'occupazione nelle aree svantaggiate, ma ancora l'assoluta necessita' di portare avanti il progetto delsulloe di tenere conto delle esigenze dell'insularità. Sono alcuni dei concetti ribaditi Gaetano, vicepresidente della Regione siciliana e assessore regionale per l'Economia, nell'intervento sul Documento di economia e finanza 2021 tenuto durante l'audizione delle Commissioni congiunte Bilancio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. "Il Documento di economia e finanza 2021 appena approvato dal Consiglio dei Ministri italiano - ha sottolineato l'assessorenel suo intervento - appare, come quello dello ...