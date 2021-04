Daydreamer, spoiler turchi: due nemiche in pericolo (Di sabato 24 aprile 2021) Gli spoiler Daydreamer sottolineano una nuova avventura per due donne nemiche che sono in pericolo di vita. Che cosa accadrà in turchia? Anticipazioni Daydreamer: l'arrivo di Selim Le puntate di Daydreamer che sono in onda in questo periodo sono agghiaccianti. Dopo che Sanem e Can hanno ritrovato il proprio amore, vogliono partire per un lungo viaggio alle Galapagos. Ma cosa succede? Nihat e la moglie dopo aver appreso la notizia mettono il divieto assoluto a questa unione puntando il dito su Sanem e sul fatto che possa imbarazzare tutta la famiglia. Lei non è sposata e non si deve permettere di partire con un uomo che non è nulla a livello legale. Sanem e Can decidono di partire ugualmente ma passano prima a salutare i genitori, seppur loro non vogliono vederli. Nel ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 24 aprile 2021) Glisottolineano una nuova avventura per due donneche sono indi vita. Che cosa accadrà ina? Anticipazioni: l'arrivo di Selim Le puntate diche sono in onda in questo periodo sono agghiaccianti. Dopo che Sanem e Can hanno ritrovato il proprio amore, vogliono partire per un lungo viaggio alle Galapagos. Ma cosa succede? Nihat e la moglie dopo aver appreso la notizia mettono il divieto assoluto a questa unione puntando il dito su Sanem e sul fatto che possa imbarazzare tutta la famiglia. Lei non è sposata e non si deve permettere di partire con un uomo che non è nulla a livello legale. Sanem e Can decidono di partire ugualmente ma passano prima a salutare i genitori, seppur loro non vogliono vederli. Nel ...

Advertising

FanCanem : RT @SDany89: 'Vorrei tanto un bel finale per la nostra storia' Spoiler: #DayDreamer - Silvia284ever : RT @SDany89: 'Vorrei tanto un bel finale per la nostra storia' Spoiler: #DayDreamer - Piaascione94 : RT @_candem_2021_: Si può dimenticare l'amore? SPOILER: NO (e non parlo di can e sanem) ?? #DayDreamer - GabryellaC6 : RT @_candem_2021_: Si può dimenticare l'amore? SPOILER: NO (e non parlo di can e sanem) ?? #DayDreamer - EfruzHatice : RT @SDany89: 'Vorrei tanto un bel finale per la nostra storia' Spoiler: #DayDreamer -