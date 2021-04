Covid Germania, in vigore il ‘freno d’emergenza’ (Di sabato 24 aprile 2021) Entra in vigore in Germania, che oggi segnala più di 23.000 nuovi casi di coronavirus, la controversa legge che impone misure restrittive uniformi per tutto il territorio nazionale nelle aree in cui corre il contagio a causa della pandemia di coronavirus. Le nuove misure note come ‘freno d’emergenza’, volute dal governo di Angela Merkel, scattano quando in un determinato distretto si registra un’incidenza settimanale superiore ai 100 casi per 100.000 abitanti per tre giorni consecutivi. Le misure prevedono tra l’altro il coprifuoco dalle 22 alle 5. Se l’incidenza sale sopra i 165 casi, le scuole devono ricorrere alla didattica a distanza. Intanto i dati riportati dall’Istituto Robert Koch, che monitora l’andamento dei contagi in Germania, parlano di 23.392 nuovi casi confermati di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 aprile 2021) Entra inin, che oggi segnala più di 23.000 nuovi casi di coronavirus, la controversa legge che impone misure restrittive uniformi per tutto il territorio nazionale nelle aree in cui corre il contagio a causa della pandemia di coronavirus. Le nuove misure note come, volute dal governo di Angela Merkel, scattano quando in un determinato distretto si registra un’incidenza settimanale superiore ai 100 casi per 100.000 abitanti per tre giorni consecutivi. Le misure prevedono tra l’altro il coprifuoco dalle 22 alle 5. Se l’incidenza sale sopra i 165 casi, le scuole devono ricorrere alla didattica a distanza. Intanto i dati riportati dall’Istituto Robert Koch, che monitora l’andamento dei contagi in, parlano di 23.392 nuovi casi confermati di ...

