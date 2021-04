C’è un gruppo di ricerca che allena intelligenza artificiale e satelliti a fare Indiana Jones (Di sabato 24 aprile 2021) Un centro di ricerca dell’Iit lavora con l’Esa per creare il primo sistema di intelligenza artificiale capace di esplorare dal cielo i beni archeologici non ancora trovati Paradossalmente, la sfida più grande per sposare le immagini satellitari e l’archeologia è tutta informatica: riuscire ad addestrare una rete neurale capace di generare un sistema di riconoscimento automatico, capace di trovare quello che neanche gli operatori umani riescono a vedere, utilizzando pochissimi dati per la fase di trial iniziale. Arianna Traviglia, ricercatrice e coordinatrice del Centre for Cultural Heritage Technology (Ccht) è l’ideatrice del Cultural Landscapes Scanner, il progetto che vede la collaborazione tra l’Istituto italiano di tecnologia (Iit) e l’Agenzia spaziale Europea (Esa) per identificare dall’alto siti archeologici ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021) Un centro didell’Iit lavora con l’Esa per creare il primo sistema dicapace di esplorare dal cielo i beni archeologici non ancora trovati Paradossalmente, la sfida più grande per sposare le immagini satellitari e l’archeologia è tutta informatica: riuscire ad addestrare una rete neurale capace di generare un sistema di riconoscimento automatico, capace di trovare quello che neanche gli operatori umani riescono a vedere, utilizzando pochissimi dati per la fase di trial iniziale. Arianna Traviglia,trice e coordinatrice del Centre for Cultural Heritage Technology (Ccht) è l’ideatrice del Cultural Landscapes Scanner, il progetto che vede la collaborazione tra l’Istituto italiano di tecnologia (Iit) e l’Agenzia spaziale Europea (Esa) per identificare dall’alto siti archeologici ...

Advertising

Internazionale : Dall’Ucraina alla Libia, il gruppo militare privato russo Wagner compare in conflitti in cui Mosca non schiera l’es… - xswagway : comunque mi fa ridere che la gente riduca questo a 'sapere il gruppo sanguigno è da pazzi' ma raga nella realtà si… - jongiedino : quindi il gruppo si chiamerà into1 , cioè già c’è la pagina officiale su Weibo - Gianludale27 : Inizia malissimo per le due Jaguar, entrambe agli ultimi posti del primo gruppo. Sul finale si è visto anche un gro… - mb021049 : @alfredoferrante ci stiamo dividendo in gruppi, se non fai parte del gruppo sei un escluso ... poi i gruppi diventa… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è gruppo Rousseau - M5S, è rottura: «Troppi debiti, cambiamo strada» Corriere della Sera