Calenzano | bracconieri abbattono un capriolo Multati Fucile sequestrato

(Di sabato 24 aprile 2021) I Carabinieri forestali di Ceppeto hanno multato due, euna carabina con la quale avevano abbattuto un. I due uomini sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per abbattimento di fauna selvatica fuori dal periodo consentito dalla Delibera della Giunta regionale, che fissa come termine per la caccia ai caprioli il 15 aprile 2021 L'articolo proviene da Firenze Post.

Duesono stati denunciati dai carabinieri forestali ieri sera in a Torre di Baroncoli, nel comune di(Firenze), per aver abbattuto una femmina di capriolo fuori dal periodo ...I carabinieri forestali di Ceppeto hanno trovato in tarda serata a Torre di Baroncoli, nel Comune di, due fuoristrada parcheggiati a margine di un campo. Dopo un po' di tempo si è sentito uno sparo provenire dalla zona: con l'intervento dei militari si è accertato che era stata abbattuta ...I Carabinieri forestali di Ceppeto hanno multato due bracconieri, e sequestrato una carabina con la quale avevano abbattuto un capriolo a Calenzano. I due uomini sono stati denunciati all'autorità giu ...Sono finiti nei guai dopo aver abbattuto una femmina di capriolo. I carabinieri della stazione forestale di Ceppeto sono intervenuti giovedì sera in località Torre di Baroncoli, nel Comune di Calenzan ...