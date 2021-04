Bergamo, pienone in centro.La polizia interviene con gli altoparlanti sul Sentierone (Di sabato 24 aprile 2021) Almeno 70 giovanissimi assembrati. Molti agenti in campo, ma all’arrivo scatta il fuggi-fuggi. Il questore: «Prevenire». Messina: «Più responsabilità». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 24 aprile 2021) Almeno 70 giovanissimi assembrati. Molti agenti in campo, ma all’arrivo scatta il fuggi-fuggi. Il questore: «Prevenire». Messina: «Più responsabilità».

Advertising

lucialeone70 : RT @dukana2: #Bergamo, sabato di assembramenti in centro, pienone anche in Città Alta ??hanno capito tutto eh?!??? #BergamoIsRunning ... htt… - marinellafly12 : RT @dukana2: #Bergamo, sabato di assembramenti in centro, pienone anche in Città Alta ??hanno capito tutto eh?!??? #BergamoIsRunning ... htt… - _fiorucci : RT @dukana2: #Bergamo, sabato di assembramenti in centro, pienone anche in Città Alta ??hanno capito tutto eh?!??? #BergamoIsRunning ... htt… - dukana2 : RT @dukana2: #Bergamo, sabato di assembramenti in centro, pienone anche in Città Alta ??hanno capito tutto eh?!??? #BergamoIsRunning ... htt… - marino29b : RT @dukana2: #Bergamo, sabato di assembramenti in centro, pienone anche in Città Alta ??hanno capito tutto eh?!??? #BergamoIsRunning ... htt… -