Bandiere arcobaleno sul balcone della Federazione: il Pd di Taranto sostiene il ddl Zan (Di sabato 24 aprile 2021) Una iniziativa piccola ma significativa, essenziale, come tutte le indispensabili attenzioni che caratterizzano i rapporti autentici e leali, quella che si è svolta venerdì 23 aprile, alle ore 12, nella Federazione del PD di Taranto. Una delegazione ha infatti posto delle Bandiere arcobaleno sul balcone di via Principe Amedeo: un momento che si unisce al bellissimo sostegno che in tutta Italia stiamo manifestando al DDL Zan, e che aspetta di potersi replicare anche nella nostra rete territoriale di circoli, non appena il Covid lo permetterà.Con convinzione, infatti, si è inteso aderire alla campagna lanciata dal Circolo 02PD di Milano, sottolineando il senso bellissimo e potente di un'unica grande azione unitaria.L'occasione è stata utile per ribadire un messaggio chiaro sulla assoluta necessità di ...

elenaricci1491 : Il #PD di #Taranto sostiene il #ddlZan esponendo dai balconi della federazione una bandiera arcobaleno - TarantiniTime : Il #PD di #Taranto sostiene il #ddlZan esponendo dai balconi della federazione una bandiera arcobaleno - monikindaaaa : @AldoSterone111 La bandiera arcobaleno non rappresenta nulla se non una parte minima di popolazione allora per lo s… - Trmtv : Taranto, bandiere arcobaleno su balconi delegazione Pd a sostegno del ddl Zan - alpardu : RT @Laura51478782: @Sylvie26804002 E i pacifisti che sfilavano in piazza con bandiere arcobaleno, contro la guerra e per i diritti, che fin… -