Annalisa ad Amici con Dieci: eliminati e anticipazioni del 24 aprile (Di sabato 24 aprile 2021) Annalisa ad Amici di Maria De Filippi presenta il singolo sanremese, Dieci. Dopo l'esperienza sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, la cantante torna a casa, da Maria De Filippi, la prima persona che ha creduto in lei e che l'ha tenuta a battesimo nel talent show più seguito del momento. Sono 9 i talenti rimasti in gara che si esibiranno stasera, tra cantanti e ballerini. 9 in tutto coloro che stanno proseguendo la corsa verso la puntata finale, sperando nel primo posto e nella vittoria dell'edizione. In gara ci sono i cantanti Deddy, Sangiovanni, Aka7even, Raffaele e Tancredi e i ballerini Giulia, Alessandro, Samuele e Serena. Canto e ballo appaiono sproporzionati: nel canto c'è un concorrente in gara in più per un totale di 5. I concorrenti sono solo 4 nel ballo. Si potrebbe quindi ipotizzare di una eliminazione nella ...

